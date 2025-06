Homem é preso em flagrante ao tentar furtar mercado em Caçapava

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (25) após invadir um mercado localizado na rua Capitão João Ramos, região central de Caçapava. O suspeito foi identificado como Bruno Donizete Leite, natural de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta da meia-noite após denúncias de um possível furto em andamento. Ao chegar ao local, os agentes constataram que a porta do estabelecimento havia sido arrombada. Durante a varredura no interior da loja, o suspeito foi encontrado escondido nos fundos, deitado no chão, e acabou detido.