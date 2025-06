Jovem de 19 anos morre em troca de tiros com a PM em Jacareí

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais da Força Tática realizavam patrulhamento quando foram acionados para dar apoio a uma ocorrência. Dois homens em uma motocicleta teriam fugido de uma abordagem na região do Rio Comprido.

Um jovem de 19 anos morreu após troca de tiros com a Polícia Militar em Jacareí, no bairro Rio Comprido, na noite de terça-feira (24), por volta de 23h50. O caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial e está sendo investigado pela Polícia Civil. A vítima chegou a ser socorrida à Santa Casa da cidade, mas não resistiu.

Durante as buscas, uma nova chamada alertou que um dos suspeitos havia pulado o muro de uma residência na rua Aracaju. Os policiais seguiram para o local, onde, durante a incursão nos fundos do quintal, foram recebidos com disparos de arma de fogo. Policiais revidaram e o jovem acabou baleado na troca de tiros.

De acordo com o relato dos policiais, o jovem efetuou tiros com um revólver calibre .38, sendo necessário o revide. Ele foi atingido e caiu ferido. Os policiais acionaram o resgate e o jovem foi levado à Santa Casa de Jacareí, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia apreendeu as armas utilizadas na ocorrência, sendo um revólver calibre .38 da marca Rossi, usado pelo jovem, e duas pistolas Glock .40, pertencentes aos policiais. Todas as armas foram encaminhadas à perícia técnica, com cartuchos contados e lacrados. No revólver do jovem havia quatro cartuchos íntegros e um deflagrado.