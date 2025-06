O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ocorrência de um carro em chamas na avenida Dom Pedro 1º, em Taubaté, na manhã desta quarta-feira (25).

Ainda não há informações sobre vítimas ou a causa do incêndio. Os bombeiros atuam nesse momento para combater o fogo que consome o veículo.