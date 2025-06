Casal é preso em investigação pela morte de mecânico de São José

Por meio da 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de São José dos Campos, a Polícia Civil prendeu em flagrante um casal pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, na terça-feira (24). O casal é suspeito de participação no assassinato do mecânico Marcilio Aparecido Severiano, de 46 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A prisão ocorreu após uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) abordar um veículo Ford Ka que havia sido alvo de alerta da Polícia Civil. O carro foi identificado como o mesmo utilizado no latrocínio ocorrido no último dia 18 de junho, no bairro Vila Maria, quando três homens armados invadiram uma residência, renderam os moradores e atiraram contra uma das vítimas. Na ocasião, Marcilio foi baleado e morreu.