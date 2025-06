Embraer investe US$ 70 milhões em novas instalações nos EUA

A Embraer inaugurou suas novas instalações de serviços de manutenção, reparo e revisão para aviação comercial no Aeroporto Perot Field Alliance em Fort Worth, Texas, nos Estados Unidos. Em parceria com a cidade de Fort Worth e o estado do Texas, a Embraer iniciará as operações em um hangar existente, enquanto constrói um segundo hangar que está programado para ser concluído em 2027.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com as novas instalações, a capacidade para atender aos clientes da Embraer nos Estados Unidos irá crescer 53% em todo o país. O investimento aproximado é de US$ 70 milhões e espera-se a criação de aproximadamente 250 novos empregos ligados à aviação no Texas.