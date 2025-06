Homem é preso pela PM com droga sintética no Litoral Norte

Policiais militares do 20º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) prenderam um homem de 38 anos por tráfico de drogas. A prisão aconteceu na tarde de terça-feira (24), no bairro Costa Bela, em Ilhabela.

Durante patrulhamento realizado pela equipe de Atividade Delegada, o suspeito foi abordado e, em sua posse, foram localizadas nove porções de droga sintética tipo MD prontas para a venda, além de uma balança de precisão, embalagens para acondicionamento dos entorpecentes e um aparelho celular.