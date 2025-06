VEJA: Vídeo mostra incêndio em apartamento de SJC

Um vídeo feito por moraadores mostra o momento em que um apartamento no quarto andar de um edifício no Jardim Santa Inês 3, em São José dos Campos, pegou fogo na noite desta terça-feira (24). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h15 e conseguiu conter as chamas em pouco tempo.

De acordo com os primeiros levantamentos, o incêndio teria começado em um dos quartos, possivelmente provocado por um curto-circuito na rede elétrica.