Falsa estudante de medicina ajudou até em parto, diz polícia

Uma mulher está sendo investigada por frequentar aulas do curso de medicina e participar de atividades práticas, mesmo sem estar matriculada.

O caso aconteceu na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A suspeita chegou a atuar em partos no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap).

