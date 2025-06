Motociclista atinge caminhão estacionado, não resiste e morre

Um motociclista morreu na noite de segunda-feira (23) após colidir com a traseira de uma carreta estacionada. A vítima perdeu o controle da direção e não resistiu aos ferimentos provocados pelo impacto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente aconteceu em uma via do Bairro Residencial Novo Oeste, em Três Lagoas, município que fica a 323 km de Campo Grande. Segundo informações iniciais, o motociclista, que ainda não foi identificado, sofreu traumatismo craniano e facial ao atingir violentamente o veículo parado.