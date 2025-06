Peitou a polícia, levou tiro e morreu após operação

O confronto aconteceu em uma residência onde ele manuseava entorpecentes. Com ele, foram apreendidos mais de 400 quilos de maconha.

Um homem de 23 anos morreu após trocar tiros com policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar, na noite de segunda-feira (23), durante uma operação contra o tráfico de drogas.

O caso ocorreu na Rua Ribeirão das Neves, no bairro Jardim Centenário, em Campo Grande. Segundo a PM, a equipe realizava averiguação de uma denúncia sobre um carregamento de drogas entregue na região sul da cidade, quando avistou Alan Silva Reis mexendo com os entorpecentes na varanda da casa.

Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito correu para os fundos do imóvel, fez uma ligação e destruiu o celular em seguida. Em tentativa de abordagem, Alan entrou na residência, pegou uma arma e atirou contra os policiais. Os agentes revidaram e atingiram o homem, que foi socorrido com vida, mas morreu após dar entrada no Hospital Rosa Pedrossian.

Durante buscas na casa, os policiais encontraram duas caixas com maconha, vários tabletes da droga e uma balança de precisão. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 403,4 quilos de entorpecentes. A arma usada pelo suspeito era um revólver calibre .38 com munições deflagradas. A perícia técnica esteve no local e recolheu os materiais para investigação.