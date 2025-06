Após briga de trânsito, homem atira e mata bebê dentro do carro

Uma menina morreu após ser baleada dentro do carro da família na madrugada desta terça-feira (24), enquanto voltava de uma festa junina com os pais.

O disparo foi feito por um homem que discutiu com o pai da criança e, segundo a Polícia Militar, já está preso.