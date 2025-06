Menina faz cirurgia nos pés, sofre acidente e perde perna

A menina de 6 anos que teve a perna amputada após um grave acidente entre um ônibus e um caminhão no último dia 15, viajava com um objetivo emocionante: retomar os estudos após concluir um longo tratamento médico. A pequena havia acabado de vencer uma condição congênita e se preparava para voltar à sala de aula.

O acidente ocorreu na BR-262, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Segundo relato do pai, a filha nasceu com os dois pés tortos e estava retornando do interior de São Paulo, onde havia finalizado o tratamento corretivo. A viagem, marcada por esperança e recomeço, acabou interrompida pela tragédia.