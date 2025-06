Ex-militar é morto em assalto após ser obrigado a ingerir ácido

A Polícia Civil investiga a morte de Tiago Augusto Nicolau, de 30 anos, ex-integrante da Força Aérea Brasileira (FAB), que foi vítima de um assalto brutal e morreu após ser obrigado a ingerir uma substância corrosiva.

Ele ficou internado por oito dias, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na última quarta-feira (18). Até esta terça-feira (24), nenhum suspeito havia sido preso.