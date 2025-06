Câmara autoriza a venda de cinco imóveis da Prefeitura de Taubaté

Imóvel do antigo DOP, no Santa Luzia, está na lista

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (24), em duas discussões, os projetos que autorizam a venda de cinco imóveis da Prefeitura. Os textos seguirão para a sanção do prefeito Sérgio Victor (Novo).

Os imóveis estão localizados nos bairros Santa Luzia, Vila São José e Cataguá. Somados, os valores estimados dos bens chegam a R$ 20,3 milhões. Para vendê-los, a Prefeitura deverá fazer leilões.