Atearam fogo no cabelo de morador em situação de rua e filmaram

Dois jovens foram flagrados ateando fogo na cabeça de um homem em situação de rua. A agressão, registrada em vídeo, circulou nas redes sociais no fim de semana e gerou revolta.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo relatos, o crime aconteceu após o homem, aparentemente embriagado, discutir com uma mulher em uma distribuidora de bebidas. Minutos depois, os rapazes se aproximaram e atearam fogo, fugindo em seguida.