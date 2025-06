Veículo capota na região central de São José

De acordo com testemunhas, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo acabou capotando. Apesar do susto, não houve registro de feridos, apenas danos materiais.

Equipes da Polícia Militar e da Secretaria de Mobilidade Urbana foram acionadas e estiveram no local para sinalizar a área e auxiliar na retirada do veículo. Após a remoção, a via foi liberada e o tráfego normalizado. As causas do acidente serão apuradas.