Após ser esfaqueada pelo pai, menina é levada pra UTI

Uma criança de 7 anos foi transferida em estado grave para um hospital da capital na tarde desta terça-feira (24), após ser esfaqueada pelo próprio pai em um crime brutal.

A menina recebeu os primeiros socorros no Hospital São Lucas, onde teve o quadro clínico estabilizado antes da remoção para uma UTI pediátrica em Cuiabá.