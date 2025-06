Projeto da LDO de 2026 de Taubaté é aprovado pelos vereadores

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (24) o projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2026 - a LDO estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento do ano seguinte.

Nas duas discussões, o projeto recebeu voto contrário apenas da vereadora Talita (PSB). Já Dentinho (PP) se absteve. Os demais parlamentares votaram a favor. O texto seguirá para sanção do prefeito Sérgio Victor (Novo).