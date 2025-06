Saiu da cidade para fugir do ex, mas foi encontrada morta

Uma mulher de 44 anos foi assassinada a tiros na manhã desta terça-feira (24), ao sair de casa para trabalhar. De acordo com a Polícia Civil, o principal suspeito é o ex-marido da vítima, que teria se matado logo após o crime.

O caso ocorreu em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima, que trabalhava como cozinheira, estava há nove meses tentando se afastar do agressor. Ela havia solicitado uma medida protetiva e se mudado da cidade de Campo Largo justamente para escapar das ameaças.