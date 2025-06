SJC: Homem faz 'arrastão' de hidrantes de condomínios na Vila Ema

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (24) por furtar válvulas de hidrante de ao menos dois condomínios residenciais no bairro Vila Ema, em São José dos Campos. O suspeito já conhecido por passagens criminais por furto e, quando adolescente, por ato análogo ao crime de latrocínio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações da Polícia Civil, o furto ocorreu em prédios localizados na rua Comendador Remo Cesaroni, nos números 425 e 471, onde estão situados os condomínios Solar das Gaivotas e Horizonte Azul. A ação foi flagrada por câmeras de segurança do primeiro condomínio, o que permitiu a identificação de suas vestimentas e características físicas.