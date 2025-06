Casos de síndromes respiratórias disparam 33% em São José

São José dos Campos registrou um crescimento significativo nos casos de síndromes respiratórias em maio deste ano. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, o número de atendimentos saltou de 20.515 em maio de 2024 para 27.252 no mesmo mês de 2025, um aumento de 33%.

Diante da crescente demanda, a Prefeitura implementou uma mudança nos protocolos de acolhimento. A partir de agora, pacientes com sintomas leves, como tosse, dor de garganta ou febre baixa, devem procurar diretamente as Unidades Básicas de Saúde. A medida visa desafogar os prontos-socorros e hospitais, que continuarão concentrando os casos de maior gravidade.