Prepare-se! Madrugada deve ser gelada e ter geada no Vale

A chegada de uma frente fria, provocada pelos resquícios de um ciclone extratropical, deve derrubar as temperaturas no Vale do Paraíba nas próximas horas. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a região pode enfrentar uma das madrugadas mais frias do ano nesta terça-feira (25).

Em São José dos Campos, os termômetros devem atingir a marca de 5°C durante a madrugada. Há alertas vigentes para declínio acentuado de temperatura e risco de geada, especialmente nas áreas mais afastadas do centro urbano. O Inmet também emitiu comunicado sobre uma onda de frio que poderá manter as temperaturas até 5°C abaixo da média histórica, com previsão de duração até o dia 26.