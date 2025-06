Filho mata pai a pauladas dentro de padaria, é preso e confessa

Um homem de 41 anos foi morto a pauladas pelo filho, de 21 anos, dentro de uma padaria em Floreal (SP), no último domingo (22). O rapaz e um amigo de 18 anos, suspeito de participar do crime, estão presos.

Desde dezembro de 2002, a cidade de quase 3 mil habitantes não registrava um caso de homicídio. O filho entrou repentinamente na padaria e começou agredir o pai com um pedaço de madeira. O amigo do rapaz ficou na porta, dando cobertura. As informações são do boletim de ocorrência. O nome deles não foi informado.