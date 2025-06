‘Dia D’ pode aprovar greve de ônibus em SJC, Taubaté e Jacareí

Assembleias nesta quarta-feira (25) vão definir se o transporte coletivo será paralisado em São José dos Campos, Jacareí e Taubaté. As três cidades atendem cerca de 350 mil passageiros por dia.

Os encontros reunirão motoristas, cobradores e demais trabalhadores das garagens, segundo informou Ronaldo Costa, presidente do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba.

