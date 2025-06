Cão farejador ajuda PM a achar casa bomba com 200 kg de drogas

A Polícia Militar localizou na tarde desta terça-feira (24) uma grande quantidade de drogas armazenadas em um imóvel na zona oeste de São Paulo. O local, conhecido como “casa bomba”, era usado para esconder entorpecentes, armas e outros materiais ligados ao tráfico.

A operação foi realizada por equipes do 23º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, com o apoio do cão farejador Rollo, do Canil do Choque. Durante a ação de combate ao tráfico em uma comunidade da região, o cão identificou o imóvel por conta do forte cheiro de drogas.