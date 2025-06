Câmara mantém vetos de Sérgio a projetos relacionados a aborto

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com a manutenção dos vetos, os projetos serão arquivados - caso os vetos tivessem sido rejeitados, as leis seriam promulgadas pela Câmara.

Projetos.

Os dois projetos foram apresentados em março de 2024 pelo vereador Dentinho (PP) e aprovados pela Câmara em abril de 2025, com votos contrários apenas dos parlamentares Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT) e Talita (PSB).

O primeiro projeto visava proibir que os órgãos da administração pública direta, indireta e as autarquias do município - ou seja, a Prefeitura, a Câmara, o IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté), a Unitau (Universidade de Taubaté) e as fundações universitárias - firmassem contratos com "entidades públicas ou privadas, organizações não governamentais de qualquer natureza que façam apologia ou promovam, por qualquer meio, a prática direta ou indireta do aborto".