Padre do Vale ganha quase R$ 1 milhão por três shows na Bahia

Ele lançou seis álbuns de estúdio, entre eles "Fé na estrada", o último, lançado em 2021. Em 2014, foi o único brasileiro na lista dos 50 álbuns mais vendidos do mundo publicada pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica.

Também é apresentador e ficou à frente de programas religiosos como "Aparecida Sertaneja", da TV Aparecida, "Família Sertaneja", da Rede Vida, "Vem com fé", da Século 21, e "Festa sertaneja", da Gazeta, entre outros.

No Instagram, onde se intitula “o padre sertanejo do Brasil”, ele costuma compartilhar com seus mais de 2,1 milhões de seguidores registros de seus shows e suas pregações. "Que Deus te cure de toda doença do corpo e da alma, e que a paz d’Ele invada completamente o teu coração!", escreveu o religioso em post feito na semana passada, com mais de 4.700 curtidas.