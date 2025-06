Dois homens são mortos por jovem e enterrados no quintal de casa

Dois corpos foram encontrados enterrados no quintal de uma casa, em Minas Gerais, nesta última segunda-feira (23).

As vítimas, de 51 e 64 anos, foram enterradas perto de uma bananeira, em uma casa em Ribeirão das Neves. A polícia prendeu um jovem de 28 anos, suspeito de ser o autor do duplo homicídio.