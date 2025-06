Dupla é presa após assaltar farmácia no centro de São José

Na madrugada desta terça-feira (24), dois homens foram presos em flagrante por envolvimento em um roubo a uma farmácia localizada na avenida Doutor Nelson D’Ávila, região central de São José dos Campos. A ação criminosa aconteceu por volta das 3h20 e mobilizou equipes da Polícia Militar e o sistema de monitoramento da Prefeitura.

Segundo o boletim de ocorrência, um dos suspeitos entrou no estabelecimento e, após pedir informações sobre um medicamento, saiu do local e conversou com um comparsa do lado de fora. Minutos depois, o segundo indivíduo entrou na farmácia, anunciou o assalto e levou cerca de R$ 294 em dinheiro do caixa.