‘Nunca me senti tão viva’, publicou Juliana dias antes de morrer

Juliana era natural de Niterói, no Rio de Janeiro, e atuava como publicitária. Apaixonada por viagens e esportes ao ar livre, ela havia embarcado para um ‘mochilão’ pela região do sudeste asiático desde fevereiro deste ano.

“Minhas emoções esse mês foram como as curvas de Ha Giang [cidade no nordeste do Vietnã]. A viagem ao Vietnã começou incrível, até que, na próxima curva, tive algumas crises de ansiedade e, logo na virada seguinte, vivi uma das melhores fases dessa aventura”, afirmou ela em postagem.

No dia 27 de maio, ela contou que havia ligado para os pais. “Hoje liguei pra eles chorando de saudade. Terminei a ligação com um sorrisão no rosto, rindo das bobeiras dos meus pais, e com uma paz no coração por ter vindo ao mundo nessa família. Ah, e claro que minha irmã teve que sair no início da conversa porque ela tinha que entrar numa reunião”.