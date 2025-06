URGENTE: fogo atinge área do Banhado, em SJC, e causa problemas

Um incêndio de grandes proporções atingiu a área de mata do Banhado, na região central de São José dos Campos, na tarde desta terça-feira (24). As chamas tiveram início nas proximidades do terminal rodoviário central e geraram uma densa nuvem de fumaça que pode ser vista de diversos pontos da cidade.

A Avenida São José, que margeia a orla do Banhado, foi uma das mais afetadas. Motoristas que passavam pelo local enfrentaram transtornos devido à visibilidade comprometida e ao acúmulo de fumaça, o que impactou diretamente o trânsito na região.