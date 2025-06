Agrônomo é suspeito de matar mulher e esfaquear a filha de 7 anos

Um engenheiro agrônomo é suspeito de matar a mulher e de esfaquear a filha de 7 anos nesta terça-feira (24). A criança está internada em estado grave. Segundo a Polícia Militar, Daniel Frasson matou a esposa de 42 anos e tentou matar a filha em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá (MT). A mulher foi identificada como Gleici Oliboni. Após o crime, Daniel tentou se matar.

O crime ocorreu na residência da família e mobilizou a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica.