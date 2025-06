Ilhabela vai limitar entrada de carros e retomar cobrança de taxa

A informação foi dada pelo prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci (PL) no terceiro episódio de “Líderes”, o podscast de OVALE sobre política, economia e negócios, que estreia nesta terça-feira (24). Apresentado pelo jornalista Hélcio Costa, diretor de Relações Institucionais de OVALE , o podcast “Líderes” entrevista personagens que são notícia na Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.

Em razão da queda no repasse de royalties do petróleo, Colucci determinou no início do ano uma economia de 30% nos gastos da Prefeitura de Ilhabela. A medida tem efeito direto no dia-a-dia da administração. A cobrança da TPA seria uma entre outras alternativas para compensar oscilações do mercado de petróleo e evitar que a prefeitura venha a sacar recursos do Fundo Garantidor --uma espécie de poupança que recebe 25% do volume de royalties pagos a Ilhabela, atualmente com cerca de R$ 1 bilhão em caixa.

“Ilhabela não comporta mais a quantidade de veículos que vem recebendo em feriados prolongados e na temporada de verão. Apesar dos investimentos que fizemos, desde 2021, como, por exemplo, a duplicação da avenida Princesa Isabel e o alargamento da SP-131 (única rodovia estadual do arquipélago), Ilhabela tem um sistema viário restrito. Nos últimos feriados parou tudo”, disse Colucci em “Líderes”.

Na última temporada de verão, Ilhabela recebeu 562.488 veículos, cerca de 6.540 veículos por dia.



Segundo Colucci, as regras da TPA serão definidas em conjunto com a sociedade.

Em comunicado oficial à Câmara no início de junho, a prefeitura informou que está elaborando a modelagem de uma nova licitação e estima que a cobrança será restabelecida em até 90 dias.

Outros temas