Mulher denuncia marido por violência após ameaça com faca no Vale

Uma mulher de 31 anos denunciou o marido à Polícia Civil por violência doméstica em Campos do Jordão. Ela registrou boletim de ocorrência contra ele, na tarde de segunda-feira (23), após ter sido agredida durante a madrugada. O caso ocorreu no bairro Cidade do Sol.

De acordo com o relato da mulher, o marido está desempregado e falta comida para os filhos em casa. Na madrugada desta terça-feira, ela contou ter discutido com o marido sobre a situação.