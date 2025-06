Com 4ºC no termômetro, Inmet alerta para frio intenso no Vale

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) manteve o alerta de frio intenso para o Vale do Paraíba a partir desta terça-feira (24). A temperatura pode ser mais baixa do que os 4ºC registrados em Campos do Jordão, especialmente no período noturno e durante a madrugada.

Rajadas de vento também vão contribuir para a sensação de frio intenso, o que já acontece na tarde desta terça-feira em diversas cidades da região.