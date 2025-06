‘Não haverá tolerância’, diz Incra sobre invasão a assentamento

“A proposta busca criar um novo marco no local da tragédia, com o objetivo de desenvolvimento sustentável e pacífico do assentamento”, disse o Incra.

O órgão federal confirmou que a medida visa conter as “ameaças de invasão” ao local e às lideranças do assentamento no Vale do Paraíba, “denunciadas nos últimos dias pelas famílias do assentamento”.

“O lote 17, onde ocorreu um violento atentado em 10 de janeiro de 2025, com duas vítimas fatais e feridos graves, foi vistoriado pelo Incra e considerado vago desde 2023. Desta forma, não reconhecemos nenhuma pretensão de ocupação desse lote, que será considerada invasão em área pública federal, sujeita às penalidades legais”, informou o Incra.