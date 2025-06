Juliana Marins: quem era a brasileira que morreu na Indonésia

Juliana era natural de Niterói, no Rio de Janeiro, e atuava como publicitária. Apaixonada por viagens e esportes ao ar livre, ela havia embarcado para um ‘mochilão’ pela região do sudeste asiático desde fevereiro deste ano. Durante a viagem, a brasileira visitou países como Filipinas, Tailândia e Vietnã.

A publicitária brasileira Juliana Marins, 26 anos, foi encontrada morta após quatro dias de buscas em um penhasco na trilha do Monte Rinjani, na Indonésia, onde ela havia caído no último sábado (21). A informação da morte foi compartilhada pelo perfil criado pela família nesta terça-feira (24).

Nas redes sociais, a publicitária publicou fotografias recentes da viagem. "Fazer uma viagem longa sozinha significa que o sentir vai sempre ser mais intenso e imprevisível do que a gente tá acostumado. E tá tudo bem. Nunca me senti tão viva", escreveu ela em publicação do dia 29 de maio.

“Minhas emoções esse mês foram como as curvas de Ha Giang [cidade no nordeste do Vietnã]. A viagem ao Vietnã começou incrível, até que, na próxima curva, tive algumas crises de ansiedade e, logo na virada seguinte, vivi uma das melhores fases dessa aventura”, afirmou.

No dia 27 de maio, ela contou que havia ligado para os pais. “Hoje liguei pra eles chorando de saudade. Terminei a ligação com um sorrisão no rosto, rindo das bobeiras dos meus pais, e com uma paz no coração por ter vindo ao mundo nessa família. Ah, e claro que minha irmã teve que sair no início da conversa porque ela tinha que entrar numa reunião”.

Acidente.