URGENTE: Juliana Marins é encontrada morta na Indonésia

A brasileira Juliana Marins, 26 anos, foi encontrada morta nesta terça-feira (24) após cair em um penhasco na trilha do Monte Rinjani, na Indonésia, no último sábado (21). A informação foi compartilhada pelo perfil criado pela família (veja abaixo).

“Hoje, a equipe de resgate conseguiu chegar até o local onde Juliana Marins estava. Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu. Seguimos muito gratos por todas as orações, mensagens de carinho e apoio que temos recebido”, diz o comunicado.