Homem é preso por ameaçar a mãe e depredar a casa no Vale

Um homem de 21 anos foi preso por ameaçar a própria mãe e danificar diversos objetos na residência da família, no bairro Chácara do Moinho, em Cachoeira Paulista. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (23).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 22h, depois que a vítima relatou que o filho chegou em casa visivelmente alterado, quebrou a porta da cozinha e outros objetos e a ameaçou de morte.