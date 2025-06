Noiva é morta a tiros ao sair de sua própria festa de casamento

Uma jovem noiva, de 27 anos, foi executada a tiros ao sair de sua festa de casamento, na madrugada do último domingo (22).

O caso aconteceu na pequena cidade de Goult, no sul da França. O assassinato ocorreu por volta das 4h30, no momento em que a noiva e o noivo se despediam dos convidados, no salão onde o casamento havia sido celebrado.