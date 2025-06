Homem é preso após ameaçar mãe com faca na zona norte de São José

Um homem foi preso por violência doméstica após ameaçar a própria mãe com uma faca. O caso aconteceu no começo da noite de segunda-feira (23), na região norte de São José dos Campos.

Por volta das 18h15, policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via Copom para atendimento de ocorrência de violência no bairro Jardim Minas Gerais, na zona norte de São José.