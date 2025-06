Homem é preso por tráfico após tentar fuga pelo telhado na região

Na madrugada desta terça-feira (24), policiais militares do 20º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) prenderam um homem de 42 anos por tráfico de drogas, no bairro Parque Guarani, em Ubatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante patrulhamento ostensivo pela rua Acre, a equipe visualizou o suspeito carregando uma sacola nas mãos. Ao perceber a presença policial, ele pulou um muro, subiu no telhado de uma casa, largou a sacola e acessou o piso superior de uma construção ao lado.