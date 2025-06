Perdeu volta da saidinha, entrou em UPA e alegou ameaça de morte

Um preso de 50 anos foi capturado por guardas municipais dentro de uma unidade de saúde de Aparecida, na tarde de segunda-feira (23), após perder o horário de retorno da saída temporária de penitenciária do Potim, às 14h de segunda.

No entanto, ele alegou ter sido ameaçado de morte por três homens e que se refugiou no posto de saúde com medo de ser morto. Ele também disse ter sido roubado pelos criminosos. O caso foi registrado na Delegacia de Aparecida como roubo, ameaça e captura de procurado.