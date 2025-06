VÍDEO: Tempo ruim impede resgate de Juliana por helicóptero

As buscas por Juliana Marins, de 27 anos, foram retomadas na manhã desta terça-feira (24) – noite de segunda no horário de Brasília –, mas as condições climáticas adversas impediram o uso de helicóptero durante o resgate. As informações foram publicadas pela família da brasileira, que caiu no penhasco no último sábado (21).

As tentativas de busca e resgate não tiveram sucesso até agora devido ao terreno extremo e ao clima nebuloso, de acordo com autoridades indonésias.