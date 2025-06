Homem leva facada perto do coração em tentativa de homicídio

Um homem de 32 anos levou uma facada no peito, perto do coração, em tentativa de homicídio no Vale do Paraíba. O caso foi registrado pela Polícia Civil, que segue em investigação para localizar o autor.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima narrou que andava por rua na cidade de Jambeiro, mexendo em seu celular, quando um homem se aproximou, grudou em sua pochete e desferiu-lhe um golpe de faca em seu peito.