Incra fará centro educacional em assentamento atacado no Vale

Em nota divulgada nas redes sociais, a Superintendência Regional do Incra em São Paulo informou que o centro será implantado no lote 17, que estava vago e motivou a invasão dos criminosos em janeiro. O lote foi transformado em área coletiva em “comum acordo com a comunidade”.

“A proposta busca criar um novo marco no local da tragédia, com o objetivo de desenvolvimento sustentável e pacífico do assentamento”, disse o Incra.

Ameaças de invasão.

O órgão federal confirmou que a medida visa conter as “ameaças de invasão” ao local e às lideranças do assentamento no Vale do Paraíba, “denunciadas nos últimos dias pelas famílias do assentamento”.