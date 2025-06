Incêndio às margens da Tamoios põe motoristas em risco na região

No início da noite de segunda-feira (23), às 18h10, o Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionado para combater incêndio em vegetação na altura do km 07+500 da Rodovia dos Tamoios, no sentido leste.

As chamas estavam altas e a grande quantidade de fumaça colocava em risco a visibilidade dos motoristas que trafegavam pela rodovia. A equipe de bombeiros agiu rapidamente e realizou o combate ao fogo com uso de água.