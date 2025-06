Pai vai para a balada e tranca filho de 4 anos no carro

Uma criança de apenas quatro anos foi encontrada trancada sozinha dentro de um carro durante uma festa na madrugada de sábado (21). O caso gerou revolta e mobilizou a Polícia Militar após denúncia de testemunhas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O fato aconteceu no município de Glória D’Oeste, a cerca de 304 km de Cuiabá, em Mato Grosso. De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 23h23, pessoas que estavam no evento perceberam que o menino estava sozinho no veículo e acionaram a PM.