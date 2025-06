Mulher é morta e enterrada em casa; suspeito tem 14 passagens

O corpo de uma mulher de 51 anos foi encontrado enterrado no quintal de uma residência na noite de domingo (22). O principal suspeito do crime, um homem de 40 anos com extensa ficha criminal, está foragido.

O caso ocorreu no residencial Mathias Neves, em Rondonópolis, a 212 km de Cuiabá. A vítima foi identificada como Maria Selma Rocha dos Santos.