Morador da zona leste de SJC também relata luz ‘estranha’ no céu

Na noite desta segunda-feira (23), moradores de dois diferentes bairros de São José dos Campos relataram a presença de luzes estranhas no céu da cidade. Os registros foram feitos nas regiões do Putim e do Santa Inês 1, na zona leste, e geraram curiosidade e especulações.

De acordo com testemunhas, os objetos luminosos não se pareciam com a lua ou postes de iluminação pública.